In den vergangenen Tagen hatte es verstärkt Selbstmordattentate in Afghanistan gegeben. Am Sonntag wurden bei der Trauerfeier für die Mutter eines hochrangigen Taliban-Funktionärs in der Nähe von Kabul mehrere Menschen getötet.



Die radikalislamische Taliban-Regierung machte die verfeindete Terrormiliz IS verantwortlich. Ebenso verübte der IS in der Vergangenheit häufiger Anschläge auf Einrichtungen der schiitischen Minderheit.