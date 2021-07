In Tunesien hat Präsident Kais Saied in einem umstrittenen Schritt die Regierung des Landes entmachtet. Er setzte Regierungschef Hichem Mechichi ab, fror die Arbeit des Parlaments für zunächst 30 Tage ein und hob die Immunität aller Abgeordneten auf. Nach einer Krisensitzung mit Militärvertretern kündigte Saied an, er werde die Amtsgeschäfte mit einem zu bestimmenden Nachfolger Mechichis führen.