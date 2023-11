Die Bundesregierung hat beschlossen, dass Deutschland sich nicht mehr an dem Rüstungskontrollvertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa (KSE-Vertrag) halten muss. Wie ein Sprecher des Auswärtigen Amts mitteilte, verliert das Abkommen durch den russischen Austritt aus dem Abkommen den größten Teil seines sicherheitspolitischen und rüstungskontrollpolitischen Nutzens. Das Ziel des Vertrags sei ein stabiles Gleichgewicht der konventionellen Streitkräfte auf einem niedrigen Niveau sicherzustellen. Dies lasse sich ohne das Mitwirken von Russland nicht realisieren.



Die Entscheidung der Bundesregierung ist laut dem Auswärtigen Amt in enger Abstimmung mit den Verbündeten in der Nato getroffen worden. Man trete ausdrücklich nicht von dem Abkommen zurück, sondern setze ihn aus. Eine erneute Anwendung des Vertrags sei möglich.