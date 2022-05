Hauptthema im Wahlkampf waren die Wirtschaftslage und die Klimakrise – vor allem nach den jüngsten verheerenden Überschwemmungen an der Ostküste. Das Land leidet seit Jahren aber auch unter schweren Dürren und zerstörerischen Buschbränden, unter Korallenbleichen am Great Barrier Reef und Baumsterben in den Regenwäldern. Gleichzeitig hat Australien eine der höchsten CO2-Emissionen pro Kopf und ist einer der größten Kohleexporteure der Welt.

Rund 17 Millionen Australier waren zur Wahl aufgerufen. In "Down Under" herrscht Wahlpflicht – wer sich weigert, muss 20 australische Dollar (13,30 Euro) Strafe zahlen. Der fünfte Kontinent ist mehr als 20-mal so groß wie Deutschland, hat aber nur rund 25 Millionen Einwohner.