Das Auswärtige Amt hat deutsche Staatsangehörige im Libanon aufgefordert, das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Grund sei eine mögliche Eskalation an der Grenze zwischen Israel und dem Libanon. Deutsche, die sich noch in dem Land aufhalten, sollten sich in der Krisenvorsorgeliste Elefand registrieren, schrieb das Auswärtige Amt auf der Plattform X.