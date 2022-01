Baerbock stand nicht nur unter erheblichem innenpolitischen Druck. Auch die europäischen Partner beobachteten scharf, ob sie Lawrow gewachsen sei. Sie ist es. In der Pressekonferenz nimmt sie kein Blatt vor den Mund, betont die fundamentalen Meinungsverschiedenheiten zwischen Russland und Deutschland in der Ukraine-Frage.

Lawrow versuchte zuvor, nach einer Aufzählung von allen behandelten Themen die Auseinandersetzung über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zum Nachbarland unter ferner liefen abzuhandeln. Aber das lässt Baerbock ihm nicht durchgehen. Sie macht klar, dass die europäische Friedensordnung nicht verhandelbar sei, es keine Grenzverschiebungen geben dürfe und die Drohung mit Gewalt nicht akzeptabel sei. Es so offen in Moskau auszusprechen, verlangt einem Neuling auf diplomatischem Parkett Mut ab und den Zuhörenden Respekt.