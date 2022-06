Bundesaußenministerin Annalena Baerbock ist kurz nach Beginn ihres Pakistan-Besuchs positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, hatte die Grünen-Politikerin nach dem Mittagessen einen Geschmacksverlust festgestellt. Sie habe deshalb einen Schnelltest vorgenommen, der positiv gewesen sei. Noch am Morgen sei ein Corona-Schnelltest negativ ausgefallen. Die Ministerin habe sich ständig konsequent getestet, nachdem es im weiteren Familienkreis am Samstag einen positiven Corona-Fall gegeben habe.

Dem Ministerium zufolge brach Baerbock ihre Auslandsreise ab. Alle weiteren Termine der Reise würden abgesagt. Wie und wann Baerbock nach Deutschland zurückkommen soll, war zunächst unklar. Die Grünen-Politikerin wollte ursprünglich am Mittwoch weiter nach Griechenland und in die Türkei reisen. In Griechenland waren am Donnerstag Gespräche mit Regierungsvertretern geplant. In der Türkei wollte Baerbock am Freitag unter anderem ihren Amtskollegen Mevlüt Çavusoglu treffen.