Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat sich in der Ukraine bemüht, Zweifel an Deutschlands Solidarität zu zerstreuen. Sie sagte bei einem Besuch in Kiew: "Wir stehen ohne Wenn und Aber zur territorialen Integrität und Souveränität der Ukraine."



Bundeskanzler Olaf Scholz ist unterdessen in Washington eingetroffen, wo er am Abend von US-Präsident Joe Biden empfangen wird.