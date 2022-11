Die indonesische Insel Bali ist als Urlaubsziel bekannt: Palmen, Sonne und weißer Sandstrand. Für zwei Tage kommen dort am Dienstag und Mittwoch jedoch internationale Staats- und Regierungschefs zum G20-Gipfel zusammen. Themen wie Krieg, Hunger und Inflation werden die Gespräche auf dem Krisengipfel bestimmen. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine steht dabei nicht direkt auf der Agenda. Gleich in der ersten Arbeitssitzung am Dienstag wird jedoch über das Thema Ernährungs- und Energiesicherheit beraten, das direkt mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängt.