An Bord der Ryanair-Maschine von Athen nach Vilnius saß nach Angaben des Menschenrechtszentrum Wesna der oppositionelle Blogger Roman Protasewitsch. Er sei nach der Landung festgenommen worden. Der von ihm mitbegründete Kanal "Nexta" auf dem Nachrichten-Dienst Telegram zählt zu den wichtigsten Informationsquellen der Opposition. Der inzwischen im Exil lebende Protasewitsch ist in Belarus zur Fahndung ausgeschrieben. Die Behörden in Belarus hatten Nexta als extremistisch eingestuft. Protasewitsch selbst wird vom belarussischen Geheimdienst KGB Beteiligung an terroristischen Handlungen vorgeworfen. Die belarussische Opposition wirft der Regierung in Minsk vor, die "Notlandung" erzwungen zu haben, um Protasewitsch festnehmen zu können.