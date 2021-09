Dabei geht es vor allem um wirtschaftliche und finanzielle Fragen, doch Details blieben offen. Immer wieder diskutiert wurde für eine russisch-belarussische Union etwa die Einführung einer gemeinsamen Währung. Auch ein Zugriff Moskaus auf Staatsbetriebe in Belarus ist möglich.



Zugeständnisse Lukaschenkos könnte es auch in Militärfragen geben, zum Beispiel bei einer möglichen russischen Präsenz in Belarus. An diesem Freitag beginnt auch das gemeinsame Militärmanöver "Sapad-2021" (Westen-2021) mit 200.000 Soldaten aus beiden Ländern.