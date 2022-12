Die Ukraine hat erneut zahlreiche russische Raketenangriffe gemeldet. In Belarus ist nach Angaben aus Minsk am Donnerstagmorgen erstmals eine ukrainische Luftabwehrrakete abgestürzt.

Die von einem Luftabwehrsystem vom Typ S300 "von ukrainischem Territorium aus" abgefeuerte Rakete sei am Morgen auf belarussischem Gebiet niedergegangen, erklärte das Verteidigungsministerium in Minsk am Donnerstag.

Einschlagursache noch unklar

Nach ersten Untersuchungen des belarussischen Verteidigungsministeriums hat man in Minsk von einer möglichen Provokation der Ukraine gesprochen. "Entweder wurde die ungelenkte Flugabwehrrakete wegen der schlechten Ausbildung der Mannschaft unabsichtlich abgefeuert, oder die Rakete war defekt, oder aber es handelt sich um absichtliche Provokation der ukrainischen Streitkräfte", sagte der Chef der belarussischen Flugabwehr, Kirill Kasanzew, in einer am Freitag im Nachrichtenkanal Telegram verbreiteten Stellungnahme des Ministeriums.



Bei einem unsabsichtlichen Einschlag wäre das ein ähnlicher Vorfall wie im November, als polnisches Gebiet getroffen wurde. Belarus untersucht die Einschlagstelle. Bildrechte: IMAGO / ITAR-TASS

Von Verletzten war zunächst keine Rede. Experten des Innen- und Verteidigungsministeriums seien im Einsatz, um den Fall zu untersuchen, hieß es. Auch der ukrainische Botschafter wurde in Minsk einberufen. Bereits am Donnerstag sei Belarus' Machthaber, Alexander Lukaschenko, über den Einschlag informiert worden.

Kiew bietet Mithilfe bei Aufklärung an