Großbritannien Parlamentsbericht: Brexit brachte Papierkram und Kosten

Hauptinhalt

Seit dem vergangenen Jahr ist der Brexit in Großbritannien in vollem Umfang in Kraft. Ein Parlamentsausschuss im britischen Unterhaus kam nun zu dem Ergebnis, die einzigen feststellbaren Auswirkungen für Unternehmen seien höhere Kosten, mehr Bürokratie und Verzögerungen an der Grenze.