US -Präsident Joe Biden setzt sich mit Blick auf die Zeit nach dem Nahost-Krieg für eine politische Wiedervereinigung des Gazastreifen und des Westjordanlands unter einer Palästinensischen Autonomiebehörde ein. Wie Biden in einem Gastbeitrag für die Washington Post schrieb, sollten Gaza und das Westjordanland nach dem Krieg im Gazastreifen unter einer einzigen Regierungsstruktur wiedervereinigt werden.

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu äußert sich skeptisch zur Forderung der USA, der Gazastreifen solle mittelfristig der Palästinensischen Autonomiebehörde unterstellt werden. Er sagte in Tel Aviv, die Palästinensische Autonomiebehörde sei in ihrer jetzigen Form nicht in der Lage, die Führung in Gaza zu übernehmen. Netanyahu plant, dass Israel auf absehbare Zeit die militärische Verantwortung im Gazastreifen trägt. Dem israelischen Fernsehen sagte Netanjahu dazu vor einer Woche, Israel müsse "in jedem Fall die Kontrolle über die Sicherheit im Gazastreifen" haben. Die Armee müsse jederzeit in das Küstengebiet eindringen können, "um mögliche Terroristen vertreiben zu können".