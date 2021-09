Nach dem schweren Zerwürfnis im U-Boot-Streit wollen US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron im Oktober zu einem Treffen zusammenkommen.



In einer gemeinsamen Erklärung beider Regierungen hieß es, das Treffen sei am Mittwoch vereinbart worden. Man wolle die Bedingungen schaffen, "um Vertrauen sicherzustellen". Macron habe außerdem entschieden, dass der französische Botschafter in der kommenden Woche nach Washington zurückkehren solle, hieß es aus dem Weißen Haus.