US-Präsident Joe Biden hat nach den Zwischenwahlen seine Bereitschaft zur Zusammenarbeit mit den Republikanern betont. Der 79 Jahre alte Demokrat sagte, er sei in vielen Fragen zu Kompromissen bereit. Die Zukunft Amerikas sei zu vielversprechend, um in endloser politischer Kriegsführung gefangen zu sein. Zugleich zeigte sich Biden überzeugt, dass die Trump-Anhänger in der Republikanischen Partei inzwischen in der Minderheit seien.