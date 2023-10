Bildrechte: dpa

Rede an die Nation Biden will Milliardenhilfe für Ukraine und Israel beantragen

Hauptinhalt

20. Oktober 2023, 05:08 Uhr

In einer seiner seltenen Reden an die Nation hat US-Präsident Joe Biden weitere Millardenhilfen für Israel und die Ukraine in Aussicht gestellt. Der derzeit lahmgelegte US-Kongress muss dem aber noch zustimmen.