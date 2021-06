In einer Pressekonferenz am Abend nach dem Treffen mit Putin warnte der US-Präsident Putin vor einer Einmischung in die US-Wahlen. Die USA würden eine Verletzung ihrer demokratischen Souveränität und eine Destabilisierung ihrer Wahlen nicht tolerieren. Biden sagte weiter, er habe Putin außerdem zu verstehen gegeben, dass man Menschenrechtsverletzungen in Russland weiter anprangern werde. Es gehe darum, demokratische Werte zu verteidigen.

Biden betonte, es habe bei dem Treffen keine Drohungen gegeben. Es gehe nicht um Vertrauen, es gehe um Selbstinteresse. Zudem sei das Letzte, was Putin wolle, ein Kalter Krieg mit den USA. Es gehe nicht darum, sich zu umarmen und zu lieben. Es sei aber in niemandes Interesse, wenn sich beide Länder wieder in einer Situation befänden, "in der wir in einem neuen Kalten Krieg sind".