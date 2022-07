Bei seinem Besuch in Saudi-Arabien hat US-Präsident Joe Biden gegenüber Kronprinz Mohammed bin Salman den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im Oktober 2018 thematisiert und den Thronfolger vor weiteren Gewalttaten gegen Dissidenten gewarnt. Der Mord an Khashoggi habe "an der Spitze" der Gesprächsthemen gestanden, sagte Biden nach seinen Beratungen mit bin Salman.