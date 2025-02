Aber für mich ist eines wichtig, gerade jetzt, weil es so viele apokalyptische Stimmen gab, die sagten, die Amerikaner scherten aus und die Geschichte des Westens sei zu Ende: Ich glaube nicht, dass man so weit ist. Das wäre eine Übertreibung. Wir sollten gerade jetzt schauen, welche Rolle Europa, die EU, spielen könnte. Denn nur, wenn die EU eine gewisse Stärke zeigt, wird sie auch wahrgenommen. Und sie muss auch mit am Tisch sitzen. Ohne Europa geht es aus unserer Sicht gar nicht.

Aber dafür müssen auch Schritte erfolgen, vor allem, was die Verteidigung angeht, also die Ausgaben. Das war fast wie ein Tabuthema, auch im Wahlkampf jetzt in Deutschland. Ich finde, es wäre an der Zeit, dass alle politischen Parteien, die Verantwortung tragen werden nach den Wahlen am Sonntag, sich dazu äußern und sagen: Ja, wir müssen die Ausgaben erhöhen. Also mindestens 3,5, vielleicht sogar fünf Prozent. Man muss den Bürgern die Wahrheit sagen. Denn sonst, wenn man weiterhin hofft, dass das irgendwie so geht, könnte das nicht nur für die Ukraine, sondern auch für Deutschland wie die Europäer gefährlich sein.