Lula gab seine Stimme in der Stadt Sao Bernardo do Campo im Gliedstaat Sao Paulo ab. Bolsonaro wählte in Rio de Janeiro. Die Wahlen starteten landesweit ohne besondere Zwischenfälle. Im Vorfeld hatte es Befürchtungen über mögliche Gewaltausbrüche gegeben. So wurden in den vergangenen Monaten mindestens drei Anhänger von Lulas Arbeiterpartei PT (Partido dos Trabalhadores) von Bolsonaro-Anhängern getötet.