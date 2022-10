Nun will Lula ein extrem gespaltenes Brasilien versöhnen. "Ich werde für 215 Millionen Brasilianer regieren", sagte der 77-Jährige in seiner ersten Rede nach der Wahl in São Paulo. "Es gibt keine zwei Brasilien, nur ein Volk." Nun sei der Moment gekommen, den Frieden wieder herzustellen. Lula ging unter anderem auf die Hungerkrise ein, von der mehr als 33 Millionen Brasilianer betroffen sind. "Heute sagen wir der Welt, dass Brasilien zurück ist", erklärte er und versprach, gegen die Abholzung im Amazonasgebiet vorzugehen

Der frühere Gewerkschafter Lula hatte das bevölkerungsreichste Land Lateinamerikas bereits von Anfang 2003 bis Ende 2010 regiert. Er ist der erste demokratisch gewählte Präsident Brasiliens, der in eine dritte Amtszeit geht. Außer dem Staatschef wurden auch Gouverneure in einem Dutzend Bundesstaaten gewählt.

In der ersten Wahlrunde vor vier Wochen hatte Lula mit 48 Prozent der Stimmen die absolute Mehrheit knapp verfehlt. Bolsonaro schnitt mit 43 Prozent überraschend gut ab. Wie sie die Regierung künftig gestalten wollen, hatten beide Kandidaten im Wahlkampf kaum ausgeführt. Sie kündigten lediglich an, ein Sozialleistungsprogramm für Arme fortzusetzen, auch wenn die staatlichen Finanzen knapp sind. Viele seiner Anhänger verbinden Lula mit den goldenen Zeiten Brasiliens, als die Wirtschaft aufgrund der hohen Rohstoffpreise boomte und die Regierung mit Hilfe von Sozialprogrammen Millionen Menschen aus der bittersten Armut holte. Für seine Gegner hingegen ist Lula verantwortlich für Korruption und Vetternwirtschaft.

Die Stimmung war angesichts der großen Differenzen sehr angespannt, die Bevölkerung ist stark gespalten. Der erbittert geführte Wahlkampf war im Endspurt immer schmutziger geworden. Die Brasilianer wurden vor allem in sozialen Medien und Whatsapp-Gruppen von einer Flut von Falschinformationen überschwemmt. Lula wurde von Seiten Bolsonaros als Boss einer Drogenbande dargestellt, der einen Pakt mit dem Teufel geschlossen habe. Bolsonaro wiederum wurde aus Lulas Lager als Pädophiler oder gar als Kannibale gezeigt. Die Fernsehdebatten, in denen Lula und Bolsonaro sich gegenseitig mit Vorwürfen überzogen, wirkten dagegen geradezu gesittet.

Wahlverlierer Jair Bolsonaro Bildrechte: dpa

Bolsonaro äußerte sich auch Stunden nach Lulas Wahlsieg noch nicht – auch nicht in den Online-Netzwerken, wo Bolsonaro für gewöhnlich sehr aktiv ist. Aber Verbündete des Amtsinhabers erkannten Lulas Wahlsieg an. Zuvor war befürchtet worden, dass es nach einem Wahlsieg von Lula zu Gewalt kommen könnte.



Bolsonaro hatte mehrfach Zweifel am Wahlsystem gestreut und angedeutet, das Ergebnis möglicherweise nicht anzuerkennen. Seit der Lockerung der Waffengesetze in seiner Amtszeit haben viele seiner Unterstützer ordentlich aufgerüstet. Einige Anhänger des Amtsinhabers forderten auch unverhohlen einen Militärputsch. Experten sehen dafür in Gesellschaft und Streitkräften allerdings keine ausreichende Unterstützung.