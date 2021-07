Die Neuwahl in Bulgarien war nach einer fehlgeschlagenen Regierungsbildung nach der regulären Parlamentswahl im April nötig geworden. Bereits bei dieser Abstimmung hatte GERB deutlich an Rückhalt eingebüßt, war aber mit gut 26 Prozent stärkste Kraft geblieben. Trifonows ITN errang damals 17,6 Prozent der Stimmen. Als Reaktion auf das schlechte Wahlergebnis im April war Borissow, der in Bulgarien seit 2009 fast durchgehend an der Macht gewesen war, zurückgetreten.