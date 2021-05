Verpacken, verkaufen oder vernichten? Vor dieser Frage stehen tagtäglich die Bundeswehr-Logistiker im nordafghanischen Masar-i-Sharif, die derzeit sämtliches Material – von der Patronenhülse über den Duschvorhang bis zum gepanzerten Fahrzeug – durchforsten. Um dann zu entscheiden, was am Hindukusch bleibt und was mit nach Hause kommt.

Eine im Wortsinn besonders schwerwiegende Aufgabe steht den Experten dabei noch bevor. Denn klar ist, dass ein gigantischer Findling aus dem deutschen Feldlager ausgeflogen werden muss. Jener Stein, der Teil des Ehrenhains ist, an dem die Soldatinnen und Soldaten der Gefallenen in Afghanistan gedenken. "Der hat so um die 25 Tonnen. Das heißt, der wird dann mit dem Tieflader in ein Flugzeug verladen, nach Leipzig geflogen und dann hierher nach Potsdam geholt", erklärte kürzlich ein Logistik-Experte des Einsatzführungskommandos der Bundeswehr im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio. Der Ehrenhain soll dann im Wald der Erinnerung in Potsdam aufgestellt werden. "Da kommen Angehörige, Kameraden. Und denen ist es auch sehr wichtig, dass es der Originalstein ist", fügte der Logistik-Experte an.