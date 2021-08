Evakuierung Deutscher General: "Lage am Flughafen in Kabul dramatisch und chaotisch"

Der für die deutsche Evakuierungsmission in Kabul zuständige Bundeswehr-General beschreibt in dramatischen Worten die Lage am Flughafen. Die ausreisewilligen Afghanen und Ausländer versuchten verzweifelt, ins Innere zu gelangen. Er sprach von einer Suche im Heuhaufen nach ihnen.