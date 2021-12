Der frühere Studentenführer Gabriel Boric wird neuer Präsident in Chile. Der 35-jährige Politiker, der für das linke Wahlbündnis "Apruebo Dignidad" (übersetzt: "Ich stimme für die Würde") angetreten war, erhielt in der Stichwahl um das Präsidentenamt 55,9 Prozent der Stimmen, wie die Nationale Wahlkommission in der Nacht zu Montag nach Auszählung von 99,5 Prozent der Stimmen mitteilte.

Rechtskonservatier Kontrahent räumt Niederlage ein

Sein rechtskonservativer Kontrahent José Antonio Kast kam auf 44,1 Prozent der Stimmen. Noch in der Wahlnacht erkannte er seine Niederlage an. "Ich habe gerade mit Gabriel Boric gesprochen und ihm zu seinem großen Triumph beglückwünscht", schrieb Kast auf Twitter. "Ab heute ist er der gewählte Präsident Chiles und verdient all unseren Respekt und konstruktive Zusammenarbeit." Die Wahlbeteiligung lag laut Angaben der chilenischen Wahlbehörde Servel bei über 55 Prozent - ein Höchstwert seit 2012.

Mit Jubelrufen, Regenbogen-Flaggen und einem Feuerwerk haben zehntausende Menschen in Chile den Wahlsieg des linksgerichteten Abgeordneten und früheren Studentenführers Gabriel Boric gefeiert. Bildrechte: dpa

Im Zentrum der Hauptstadt Santiago und in anderen Städten des südamerikanischen Landes feierten Zehntausende Anhänger von Boric den Wahlsieg ihres Kandidaten. Die Wahl galt als Richtungsentscheid für die chilenische Politik. Die Wahlen fanden in einem sozial aufgeheizten Klima und zwei Jahre nach den Massenprotesten für mehr soziale Gerechtigkeit statt. Boric erklärte, er nehme den Sieg "mit Demut und Verantwortungsbewusstsein" an.

Boric will soziale Gerechtigkeit fördern

"Unsere Regierung wird mit den Füßen auf der Straße stehen", betonte er. Boric will die neoliberale Wirtschaftspolitik beenden und die soziale Ungleichheit bekämpfen. Dafür will er das private Rentensystem in ein staatlich kontrolliertes Fondssystem umbauen, eine Reichensteuer und eine Abgabe für den Abbau von Bodenschätzen einführen. Mit den Einnahmen soll seine soziale Agenda finanziert werden, die auch mehr Gleichheit im Bildungswesen und eine Stärkung des staatlichen Gesundheitssystems vorsieht.

Kontrahent Kast warb für "Ordnung und Sicherheit"

Sein 55-jähriger Kontrahent Kast hatte sich im Wahlkampf ähnlich wie Ex-US-Präsident Donald Trump und Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro als Vorkämpfer für "Ordnung und Sicherheit" präsentiert. Er gilt als Bewunderer des neoliberalen Wirtschaftsmodells des früheren Militärdiktators Pinochet. Der Sohn deutscher Einwanderer lehnt die Homo-Ehe und Abtreibungen ab.



"Offenbar hat Boric es geschafft, die Wählerschaft zu mobilisieren, die schwieriger zu mobilisieren ist, nämlich die jungen Menschen", sagte die chilenische Politikexperten Claudia Heiss. Diese Wähler habe Kast mit seiner Haltung gegen Frauenrechte und gegen Homosexuelle wohl nicht angesprochen.