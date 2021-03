Die EU-Außenminister haben bei ihrer Tagung in Brüsssel am Montag unter anderem gegen die Militärs in Myanmar und gegen China verschiedene Sanktionen verhängt. In Myanmar sind elf Vertreter der Militärs und der Polizei betroffen, die am 1. Februar in einem Putsch die Macht übernommen und eine zehnjährige Phase des demokratischen Wandels in Myanmar damit vorerst beendet haben.