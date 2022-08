Nach Pelosi-Besuch China startet Militärmanöver vor Taiwans Küste

Das taiwanesische Verteidigungsministerium kündigte an, das Militär werde seine Alarmbereitschaft weiter erhöhen, um die nationale Sicherheit und Souveränität zu sichern und angemessen auf die "feindliche Situation" zu reagieren. Die Lage werde genau beobachtet. Man wolle allerdings keinen Krieg, es werde auch keine "Eskalation des Konflikts" gesucht, hieß es.

China reagiert mit dem Manöver auf den Besuch der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan. Peking betrachtet die Insel als Teil des eigenen Staatsgebiets, Taiwan sieht sich als unabhängiger Staat. Pelosis Besuch in Taiwan wurde deshalb von China heftig kritisiert. Die chinesische Führung bestellte den US-Botschafter ein und kündigte die Militärmanöver an.