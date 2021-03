Ein Vorschlag für einen europäischen Impfnachweis liegt schon auf dem Tisch. Gedacht wird dabei vor allem an eine digitale Variante, etwa an eine App, die auf Mobilgeräten vorgezeigt werden kann, oder an eine Chipkarte – die Arbeiten daran laufen. Vorgesehen ist aber auch die Möglichkeit, den Nachweis auszudrucken. Mit einem maschinenlesbaren QR-Code will die EU-Kommission mögliche Fälschungen verhindern.