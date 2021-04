Die EU wirft dem Pharmakonzern vor, sich nicht an den Vertrag zur Lieferung von Corona-Impfstoff gehalten zu haben . Außerdem habe das Unternehmen keinen verlässlichen Plan, um fristgerechte Lieferungen sicherzustellen, sagte der Sprecher. Die Klage der EU-Kommission kommt nicht überraschend. Die Kommission hatte bereits ein Schlichtungsverfahren mit dem Unternehmen eingeleitet. Die Klage ist nun der nächste Schritt. An den Lieferverzögerungen wird der Gang vors Gericht allerdings nichts ändern.

Astrazeneca hatte unter Verweis auf Produktionsprobleme im ersten Quartal nur 30 Millionen statt der vereinbarten 120 Millionen Impfdosen an die EU geliefert. Brüssel erwartet nun auch im zweiten Quartal deutliche Engpässe und statt zugesagter 180 Millionen nur 70 Millionen Dosen von Astrazeneca. Für Verärgerung in der EU hatte auch gesorgt, dass der Pharmakonzern seine Zusagen an Großbritannien dagegen eingehalten hatte.