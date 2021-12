Zudem wäre eine erzwungene Freigabe ein schwerer Eingriff in die Eigentumsrechte der Unternehmen, sagt Andreas Schwab. Der CDU-Abgeordnete sitzt im Binnenmarktausschuss des EU-Parlaments. "Geistiges Eigentum genießt in Europa hohen Schutz, weil nur auf der Basis dieser Rechtssicherheit Unternehmen und Menschen in der sozialen Marktwirtschaft bereit sind, viel Geld in die Forschung zu investieren. Wenn wir das Vertrauen darauf, dass diese Investitionen sicher sind, zerstören, werden wir langfristig in Europa keinerlei Investitionen mehr in derartige Impfstoffe bekommen", erklärt Schwab. Die Unternehmen würden dann in die Vereinigten Staaten von Amerika abwandern.