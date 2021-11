Die neue Corona-Variante Omikron unterstreicht aus Sicht der globalen Impf-Allianz Gavi den Mangel an Impfdosen in vielen Teilen der Welt. Gavi-Chef Seth Berkley sagte, solange Teile der Weltbevölkerung ungeimpft blieben, könne das Virus mutieren und sich so die Pandemie verlängern. "Wir werden die Entstehung von Varianten nur verhindern können, wenn wir alle Menschen auf der Welt schützen, und nicht nur die Reichen."

Omikron wurde im November erstmals in Südafrika nachgewiesen. Dort sind nach Daten des Statistischen Bundesamtes derzeit 24 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft. In Deutschland liegt die Quote derzeit bei 68 Prozent, leicht unter dem EU-Schnitt. Unter anderem in Portugal sind es sogar deutlich über 80 Prozent. Doch ist der vergleichsweise niedrige Wert in Deutschland vor allem der geringen Impfbereitschaft geschuldet, ist in anderen Erdteilen die Verfügbarkeit von Impfstoffen das Problem.