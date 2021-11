Schüsse bei Ausschreitungen in Rotterdam

Auch in den Niederlanden demonstrierten Gegner der Corona-Maßnahmen. In Amsterdam und Breda waren am Sonnabend mehrere Hundert Menschen auf der Straße.

In Rotterdam legten Demonstranten gegen die Corona-Maßnahmen zahlreiche Brände. Bildrechte: picture alliance/dpa/ANP | Killian Lindenburg Am Freitag war es bei Protesten gegen eine mögliche Verschärfung der Corona-Maßnahmen zu Ausschreitungen gekommen. Sieben Menschen wurden dabei verletzt. Wie die Polizei mitteilte, erlitten zwei Menschen Schussverletzungen. Sie hatte nach eigenen Angaben zunächst Warnschüsse abgefeuert, dann aber gezielt auf Teilnehmer der gewaltsamen Proteste geschossen.

Justizminister Ferd Grapperhaus kündigte eine Untersuchung des Waffeneinsatzes an. Er sprach von einer extremen Gewalt gegen Polizisten, Bereitschaftspolizisten und Feuerwehrleute. Das Ausmaß der Verwüstungen sei beachtlich. Nach Polizeiangaben hatten Demonstranten Autos angezündet, Fahrräder zerstört und Fensterscheiben zertrümmert und Polizisten mit Feuerwerkskörpern und Steinen angegriffen. Mehr als 50 Menschen wurden festgenommen.

Am späten Freitagabend hatten im Zentrum der Hafenstadt einige Hundert Menschen gegen mögliche Verschärfungen der Corona-Maßnahmen demonstriert. Die Demonstration war nicht angemeldet worden.

Zehntausende protestieren in Australien

In Australien blieben Demonstrationen gegen die strengen Corona-Auflagen im Land weitgehend friedlich. Allein in Sydney waren nach Polizeiangaben rund 10.000 Menschen auf die Straße gegangen. Große Demonstrationen gab es auch in Melbourne, Brisbane, Perth und Adelaide.