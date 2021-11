Österreichs Bundeskanzler Alexander Schallenberg verkündet die strengeren Corona-Auflagen. Bildrechte: IMAGO / SEPA.Media

"Es ist schlicht und einfach unsere Verantwortung, die Menschen in unserem Land zu schützen", begründete Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) die drastischen Schritte. Auch in Österreich ist die Zahl der Neuinfektionen zuletzt stark angestiegen. Für die etwa neun Millionen Einwohner des Landes registrierten die Behörden am Freitag fast 9.400 neue Infektionsfälle binnen eines Tages – ein Rekord in diesem Jahr. In Österreich befürchtet man nun nicht nur eine Überfüllung der Intensivstationen, sondern auch eine Einstufung als Risikogebiet durch andere Länder.