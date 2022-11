Bei der Parlamentswahl in Dänemark hat am Dienstag das regierende linke Lager unter der sozialdemokratischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen eine knappe Mehrheit erhalten. Die Sozialdemokraten wurden nach Auszählung aller Stimmer mit 27,5 Prozent erneut stärkste Kraft im Parlament und erzielten damit ihr bestes Wahlergebnis seit mehr als zwei Jahrzehnten.

Trotz der knappen Mehrheit für die linksgerichteten Parteien kündigte Frederiksen in der Wahlnacht an, noch am Mittwoch den Rücktritt ihrer Minderheitsregierung einzureichen. Damit will sie den Weg freimachen, um die Möglichkeiten für eine von ihr angestrebte breite Regierung mit Parteien aus beiden politischen Blöcken ausloten zu können.