Floridas Gouverneur Ron DeSantis steigt aus dem Rennen um eine Präsidentschaftskandidatur für die Republikaner in den USA aus. Der Politiker erklärte am Sonntag in einer Videobotschaft, er verzichte und unterstütze nun seinen bisherigen Rivalen Donald Trump. Die Mehrheit der republikanischen Wähler bei den Vorwahlen wolle Ex-Präsident Trump eine weitere Chance geben, so DeSantis.