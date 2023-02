Irans Justiz macht eine Exil-Oppositionsgruppe, in der sich Sharmahd in den USA engagierte, für einen Anschlag mit mehreren Toten im Jahr 2008 in einer Moschee der Stadt Shiras verantwortlich. Drei Männer wurden deswegen bereits hingerichtet. Sharmahd wurde im Sommer 2020 Berichten zufolge vom iranischen Geheimdienst in Dubai festgenommen und in den Iran gebracht. Seitdem ist er in Teheran inhaftiert.