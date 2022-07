Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Sozialminister Hubertus Heil (beide SPD) besuchten am Montag die vom russischen Angriffskrieg zerstörte Stadt Irpin in der Ukraine. In der rund 30 Kilometer nordwestlich von Kiew gelegenen Stadt lebten vor dem Krieg rund 50.000 Menschen, inzwischen gleicht Irpin einer Geisterstadt.

Die weitgehend zerstörte und entvölkerte ukrainische Stadt Irpin. Bildrechte: dpa

Deutschland will die Zusammenarbeit mit der Ukraine bei der Aufarbeitung russischer Kriegsverbrechen verstärken. Die schon bestehende Kooperation mit dem Bundeskriminalamt solle ausgeweitet werden, sagte Faeser beim Besuch.



Heil kündigte "administrative Beratung und Hilfe" an – beispielsweise in der Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik. Der Bundesminister sagte, neben den Kriegszerstörungen und der humanitären Krise leide die Ukraine auch unter einer Kriegswirtschaftskrise. Außerdem wolle Deutschland dem Land auf dem Weg in die EU helfen, etwa bei der Übernahme europäischer Rechtsetzung.