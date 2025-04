EU-Parlament gibt Grünes Licht für elektronisches Ein-und Ausreisesystem

Ziel ist es, dass es noch vor der Sommerpause eine finale Einigung zwischen dem Rat der 27 Mitgliedsstaaten und dem EU-Parlament gibt. Sobald das Gesetz dann in Kraft getreten ist, wird die Kommission den Beginn einer 180-tägigen Frist festlegen, in der die EU-Länder an ihren Grenzen mit der stufenweisen Einführung des neuen Ein- und Ausreisesystems beginnen.



Dabei sollen an Tag eins mindestens zehn Prozent der Grenzübertritte in dem neuen System registriert werden, am 90. Tag dann bis zu 50 Prozent. Am Ende der sechs Monate sollen alle Personen aus Nicht-EU-Staaten digital erfasst werden.