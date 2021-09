In der Ostukraine ist der Chef der selbsternannten Volksrepublik Donezk, Alexander Sachartschenko, bei einer Bombenexplosion getötet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur der Separatisten, DAN, starb Sachartschenko in einem Café im Zentrum von Donezk. Auch die Behörden der international nicht anerkannten Volksrepublik bestätigten den Tod des 42-Jährigen.

Der 42-jährige Sachartschenko hatte die sogenannte Volksrepublik seit August 2014 geführt. Neben der Volksrepublik Donezk besteht im Kohlerevier Donbass noch die selbsternannte Volksrepublik Luhansk. Beide hatten 2014 ihre Abspaltung von der Ukraine erklärt. Russland unterstützt die Separatisten mit einem verdeckten Militäreinsatz. Die Ukraine erkennt die Eigenständigkeit der Gebiete nicht an. In dem Krieg in der Ostukraine sind bereits mehr als 10.000 Menschen getötet worden.