Keine neue Kandidatur Philippinen: Umstrittener Präsident Duterte zieht sich aus Politik zurück

Der Präsident der Philippinen, Rodrigo Duterte, hat seinen Rückzug aus der Politik angekündigt. Nach eigenen Angaben will er im kommenden Jahr nicht für das zweithöchste Amt des Vizepräsidenten kandidieren. Der Internationale Strafgerichtshof will die Tötungen in Zusammenhang mit Dutertes "Anti-Drogenkrieg" untersuchen.