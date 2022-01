Gerichtshof für Menschenrechte Türkei wegen Inhaftierung von Journalist Yücel verurteilt

Yücel hatte als Auslandskorrespondent für die "Welt" in der Türkei gearbeitet, bis er im Februar 2017 wegen seiner Artikel festgenommen wurde. Von Februar 2017 bis Februar 2018 wurde er ohne Anklageschrift im Hochsicherheitsgefängnis Silivri westlich von Istanbul festgehalten, unter anderem wegen eines Interviews mit einem Anführer der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans. Der Journalist kam nach langen und schwierigen Verhandlungen zwischen der Türkei und Deutschland nach einem Jahr in Untersuchungshaft im Februar 2018 frei und kehrte nach Deutschland zurück.

Zugleich wurde in der Türkei Anklage erhoben. Im Sommer 2020 wurde Yücel in Abwesenheit wegen Terrorpropaganda für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK zu neun Monaten und 22 Tagen Haft verurteilt. Dieses Verfahren befindet sich in Revision.