Betroffen von den Zöllen seien alle Autobauer in China, erklärt Schmeitzner: "Volkswagen produziert in China, war auch bei den Stichproben dabei, die von der EU-Kommission untersucht wurden." Auch europäische Unternehmen produzierten in China. Und das bedeute dann: "Auch für sie gelten die neue Ausgleichszölle, wenn sie ihre E-Autos auf den EU-Markt bringen."