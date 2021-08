Afghanistan Bundeswehr beendet Evakuierungsmission in Kabul

Die Evakuierungsmission der Bundeswehr in Afghanistan ist zu Ende. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte am Donnerstagabend, alle Soldaten und Mitarbeiter des Auswärtigen Amts seien aus Kabul rausgeflogen. Kanzlerin Merkel sagte angesichts der Entwicklungen in Afghanistan eine am Wochenende geplante Reise nach Israel ab.