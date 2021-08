Afghanistan Ende der Evakuierungen über den Flughafen Kabul naht

Vier Tage vor dem geplanten Abzug der US-Truppen vom Flughafen in Kabul stellen sich andere Länder auf ein baldiges Ende ihrer Evakuierungsflüge aus Afghanistan ein. Unbestätigten Berichten zufolge könnte auch das letzte deutsche Flugzeug noch am Donnerstag nach Taschkent fliegen. Unterdessen warnte die britische Regierung vor Anschläge am Flughafen in Kabul.