Pekka Haavisto Bildrechte: dpa

Der Prozess könnte sich über Monate hinziehen, auch wenn Deutschland diesen bereits diese Woche abschließen will. Der Bundestag befasst sich am Mittwochnachmittag in erster Lesung mit dem Ratifizierungsgesetz. Am Freitag ist dann bereits die abschließende Abstimmung geplant. Am selben Tag soll auch der Bundesrat der Ratifizierung zustimmen, womit das parlamentarische Gesetzgebungsverfahren abgeschlossen wäre.



Finnland und Schweden hatten im Mai wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mit ihrer traditionellen militärischen Neutralität gebrochen und einen Antrag auf Nato-Mitgliedschaft gestellt. Die Nato hatte die Aufnahme Finnlands und Schwedens in die Militärallianz vergangene Woche beim Gipfeltreffen in Madrid auf den Weg gebracht.