Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist erste internationale Hilfe angelaufen. Spanien entsandte am Sonntag ein Flugzeug mit 56 Rettungshelfern und vier Spürhunden in das Land. Die Spezialisten gehören zur militärischen Notfalleinheit UME, die bereits nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei im Einsatz war. Aus Frankreich traf ein Team von freiwilligen Feuerwehrleuten ein.

Spanische Hilfskräfte haben sich auf den Weg nach Marokko gemacht. Bildrechte: dpa