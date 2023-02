Rund zwei Wochen nach dem verheerenden Erdbeben mit mehr als 41.000 Toten allein in der Türkei hat das Land die Rettungseinsätze in neun der elf betroffenen Provinzen eingestellt. Wie der türkische Katastrophenschutz mitteilte, sollen nur noch in den Provinzen Hatay und Kahramanmaras nahe dem Epizentrum Rettungsteams eingesetzt werden. Dort laufe die Suche an rund 40 zerstörten Gebäuden vorerst weiter.