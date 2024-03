Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seinen Rückzug aus der Politik in Aussicht gestellt. Mit Blick auf die Ende März geplanten Kommunalwahlen sagte er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. "Dies ist mein Finale, meine letzte Wahl."

Der 70-jährige Erdogan regiert die Türkei mit seiner konservativen Partei für Gerechtigkeit und Entwicklung (AKP) seit mehr als 20 Jahren. 2003 wurde er zunächst Ministerpräsident, 2014 Staatspräsident. Bei der bevorstehenden Abstimmung am 31. März tritt Erdogan nicht direkt an, aber für seine Partei geht es etwa um die Frage, ob in der Hauptstadt Ankara und in der bedeutenden Metropole Istanbul wieder eine Mehrheit erhalten kann. Erdogans Amtszeit als Präsident endet im Jahr 2028.