Die in Deutschland lebenden 1,5 Millionen wahlberechtigten Türken haben auch bei der Stichwahl überwiegend für Recep Tayyip Erdogan gestimmt. Wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, votierten mehr als 67 Prozent der Deutsch-Türken für Erdogan. Offizielle Zahlen der Wahlbehörde zum Ergebnis der Stichwahl in Deutschland lagen zunächst noch nicht vor. In zahlreichen deutschen Städten gingen Anhänger Erdogans am Abend auf die Straße und feiert den Wahlsieg - darunter in Duisburg, Berlin und Hamburg.